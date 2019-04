Novos passaportes britânicos não têm a menção “União Europeia”

Os novos passaportes britânicos, em circulação desde 30 de março, não incluem a menção “União Europeia” (UE), anunciou o ministério do Interior, apesar do Brexit, inicialmente previsto para 29 de março, ainda não ter acontecido.

Uma britânica interpelou na sexta-feira o ministério no Twitter e afirmou que estava “realmente consternada” com a capa de seu novo passaporte.

“Continuamos na UE. Por quê meu novo passaporte não reflete isso?”, perguntou Susan Hindle Barone.

“Passaportes que não apresentam as palavras União Europeia entraram em circulação em 30 de março”, afirmou uma porta-voz do ministério do Interior em um comunicado.

“Para acabar com os estoques remanescentes, passaportes com a menção União Europeia continuarão sendo entregues durante um breve período”, explicou a porta-voz, antes de indicar que “os dois modelos são válidos para viajar”.

O Reino Unido deveria ter abandonado a UE em 29 de março, dois anos depois de ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que determina as regras de saída de um Estado membro.

No mês passado, no entanto, o governo da primeira-ministra Theresa May solicitou o adiamento da data para evitar o possível caos de um Brexit sem acordo, algo que teria encerrado, de um dia para outro e sem período de transição, 46 anos de adesão à UE.

Apesar da nova data de saída ter sido fixada para 12 de abril, Theresa May solicitou na sexta-feira um novo adiamento para 30 de junho.