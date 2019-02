Novos confrontos entre manifestantes e a polícia em Omã

Sohar, Omã – Manifestantes tentaram atacar nesta segunda-feira, pelo segundo dia consecutivo, uma delegacia de Sohar, norte de Mascate, antes de serem dispersados com bombas de gás lacrimogêneo pelas forças de ordem.

Centenas de manifestantes também bloqueavam nesta segunda-feira o acesso por estrada do porto de Sohar, o segundo de Omã, comprovou fotógrafo da AFP no local.

Os manifestantes, entre 700 e 800, bloquearam com vários caminhões a estrada do porto de Sohar, cidade situada 200 km ao norte de Mascate, a capital do sultanato. O porto se encontra a 20 km do centro da cidade.

Os manifestantes pedem que todos os ministros sejam julgados por corrupção.