Novo tremor é sentido em local de testes nucleares norte-coreano

Um novo sismo foi registrado neste sábado (2) no local onde a Coreia do Norte realiza seus testes nucleares – informou a Agência Meteorológica da Coreia do Sul.

O tremor de magnitude 2,5 aconteceu a 2,7 quilômetros ao nordeste do sítio de provas de Punggye-ri, na província Hamgyong do Norte.

“O sismo foi de origem natural e, acredita-se, que foi uma réplica do sexto teste nuclear”, disse a agência.

Desde que a Coreia do Norte fez seu sexto teste nuclear em setembro – um teste subterrâneo que foi o mais potente até agora -, houve vários sismos menores, devido aos danos nas estruturas geológicas, acrescentou o organismo.

Os observadores registraram um sismo de magnitude de 6,3 no local, que teria sido, segundo os especialistas sul-coreanos, dez vezes mais potente do que o teste do ano anterior.