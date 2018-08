Novo tremor abala ilha na Indonésia e número de mortos chega a 319

Um violento tremor secundário de magnitude 5,9 sacudiu nesta quinta-feira (9) a ilha indonésia de Lombok, onde os socorristas continuavam ajudando as vítimas do devastador terremoto de 6,9 registrado há quatro dias e que deixou 319 mortos – aponta um novo balanço oficial.

“Além dos mortos, ao menos 1.500 pessoas ficaram gravemente feridas, e 270.000 foram evacuadas”, declarou à imprensa o ministro da Segurança indonésia, Wiranto, que, como muitas pessoas neste país, usa apenas um nome.

O balanço de mortos dobrou, já que o anterior era de 164.

Desde domingo, foram registradas ao menos 355 réplicas de diferentes magnitudes, informou o porta-voz da agência de gestão de catástrofes, Sutopo Purwo Nugroho.

A réplica desta quinta foi de longe a mais forte e causou novas cenas de pânico.

As pessoas evacuadas depois do terremoto de domingo e alojadas em abrigos improvisados saíram às ruas gritando, enquanto as paredes de vários prédios desabavam.

“Estávamos bloqueados no trânsito levando ajuda para os necessitados e, de repente, foi como se nosso carro recebesse uma batida por trás, muito forte”, contou Sri Laksmi à AFP.

As equipes de socorro ainda não conseguiram chegar a alguns pontos da ilha próximos ao epicentro, devido às dificuldades do terreno.

Balanço de vítimas

As estradas da ilha estão muito danificadas por causa do terremoto ocorrido no norte e no leste de Lombok, longe das zonas turísticas.

“Continuamos esperando informações sobre a situação nas zonas mais afetadas do norte da Ilha, mas está claro que o tremor de domingo foi particularmente devastador”, declarou o diretor da equipe da Cruz Vermelha em Lombok, Christopher Rassi, em um comunicado.

“Na quarta, fui a alguns povoados que estão completamente destruídos”, acrescentou.

Milhares de casas, lojas e mesquitas foram danificadas pelo terremoto de domingo, que ocorreu durante a oração da tarde no país muçulmano mais populoso do mundo.

Na mesquita da localidade de Lading Lading, foram retirados três corpos, e um sobrevivente foi resgatado. Com a ajuda de escavadeiras, os socorristas prosseguem em busca de pessoas soterradas.

Comida e medicamentos

As autoridades indonésias estão consultando os habitantes da ilha para tentar contabilizar o número de fiéis que se encontravam nas mesquitas que desabaram, afirma o porta-voz da Agência Nacional de Busca e Socorro Yusuf Latif.

Existe uma necessidade urgente de pessoal médico e ajuda em longo prazo de alimentos e remédios.

A Cruz Vermelha disponibilizou dez clínicas ambulantes no norte da ilha, a zona mais afetada.

O terremoto de domingo ocorreu depois de outro potente tremor registrado em 29 de julho e que deixou 17 mortos e inúmeros turistas estrangeiros bloqueados no topo de uma montanha da ilha.