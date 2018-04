Novo presidente de Cuba será eleito hoje, mas só será conhecido amanhã

Havana – Os deputados de Cuba votarão nesta quarta-feira, após a abertura da 9ª Legislatura e a constituição da Assembleia Nacional, a candidatura para escolher o Conselho de Estado e o novo presidente do país, mas os resultados só serão divulgados amanhã, quinta-feira, informaram veículos de imprensa oficiais do país.

“Na jornada do dia 19 serão conhecidos os integrantes eleitos para o Conselho de Estado que tomarão posse dos seus cargos na ANPP (Assembleia Nacional do Poder Popular)”, publicou em sua capa o jornal “Granma”, órgão oficial do Partido Comunista de Cuba.

Cuba abre hoje sua 9ª Legislatura em uma sessão histórica de dois dias onde será constituída a Assembleia Nacional do Poder Popular resultante das eleições gerais de 11 de março e haverá a mudança na presidência do país, já que Raúl Castro completa o limite de dois mandatos consecutivos que ele mesmo impôs para os cargos políticos no país.

Após a constituição da Assembleia Nacional com o juramento dos 605 deputados eleitos, será escolhida a mesa diretora do parlamento, ou seja, presidente, vice-presidente e secretário.

Posteriormente, será iniciado o processo para a escolha do Conselho de Estado – o principal órgão de governo em Cuba – pelo qual a Comissão de Candidaturas Nacionais (CCN) apresentará as proposições para presidente do país, primeiro vice-presidente, vice-presidentes, secretário e demais membros, segundo o “Granma”.

Após informar aos deputados o seu direito de modificar total ou parcialmente a proposta, será submetida à votação o projeto de candidatura.

Posteriormente, a votação ocorrerá com o voto secreto dos deputados e a Comissão Eleitoral Nacional realizará a apuração.

Amanhã serão conhecidos os membros eleitos do novo Conselho de Estado, entre eles o presidente, que tomarão posse de seus cargos na Assembleia Nacional para posteriormente seguirem com a cerimônia de encerramento da sessão.

Se não houver surpresas, o favorito para suceder Raúl Castro é o atual primeiro vice-presidente Miguel Díaz-Canel, que em 20 de abril completa 58 anos.

O Conselho de Estado de Cuba é integrado por presidente, primeiro vice-presidente, cinco vice-presidentes, um secretário e outros membros (23 no atual).