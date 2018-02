Novo partido britânico inspirado em Macron quer reverter Brexit

Londres – Um novo partido político britânico inspirado pela chegada ao poder do presidente francês, Emmanuel Macron, lançou uma campanha eleitoral nacional nesta segunda-feira com o objetivo de impedir a saída do Reino Unido da União Europeia, conhecida como Brexit.

Fundado no ano passado, depois que o movimento de Macron, A República em Marcha, o levou à Presidência, o partido Renovação informou que tentará atiçar um debate sobre o Brexit e acusou os principais partidos britânicos de perderem contato com os eleitores que se sentem abandonados pela elite.

“Pretendemos ser duros com o Brexit e com as causas do Brexit”, disse o chefe de estratégia do partido, James Torrance. “Pressionaremos os parlamentares para que considerem o interesse nacional e coloquem o ‘Ficar’ de volta na mesa em votação sobre o acordo final com a UE”.

No referendo de 2016, 51,9 por cento dos britânicos, ou 17,4 milhões de pessoas, votaram pela desfiliação do bloco, e 48,1 por cento, ou 16,1 milhões, optaram pela permanência.

Desde então os apoiadores da filiação vêm explorando uma série de métodos legais e políticos para evitar o que veem como o maior erro da história política britânica desde a Segunda Guerra Mundial.

A primeira-ministra, Theresa May, cujos governo e partido estão divididos quanto ao Brexit, só têm oito meses para fechar um acordo de separação com o bloco, mas insistem que o Reino Unido se desligará às 23h (horário de Greenwich) do dia 29 de março de 2019.

Os opositores do Brexit estão tentando angariar apoio suficiente na câmara baixa do Parlamento, a Câmara dos Comuns, para impedir qualquer acordo de retirada que May traga de volta de Bruxelas em outubro.