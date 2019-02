Novo Obama? Democrata Cory Booker entra na disputa pela Casa Branca

São Paulo – O senador democrata do estado de Nova Jersey, Cory Booker, oficializou nesta sexta-feira, 1 de fevereiro, sua participação na corrida presidencialque acontece em 2020.

Aos 49 anos, o advogado formado na prestigiada Universidade de Yale e ex-prefeito de Newark é frequentemente comparado ao ex-presidente Barack Obama. E agora quer ser o segundo presidente negro da história dos Estados Unidos.

Seu anúncio foi cuidadosamente calculado para acontecer no primeiro dia do Mês da História Negra, celebração anual que acontece em fevereiro e que tem como objetivo homenagear as contribuições do povo negro para o país.

De olho no recorte demográfico das minorias, base eleitoral fundamental para seu partido, Booker também reservou as três primeiras entrevistas do dia para programas de rádio liderados por apresentadores negros e latinos, informou o jornal The New York Times.

O movimento de Booker, contudo, não é uma surpresa, uma vez que ele é um dos medalhões na nova geração de políticos democratas pós-Obama.

Com isso, se torna parte da grande lista de pretendentes à Casa Branca, e uma deve aumentar ainda mais a cada dia. Entre outros nomes que já manifestaram essa intenção estão o ex-prefeito de Nova York, Mike Bloomberg, a senadora da Califórnia, Kamala Harris, e a senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren.

Embora Booker seja visto como uma figura carismática, notou o NYT, seu nome pode enfrentar resistência entre os democratas em razão da sua postura considerada moderada demais e também pró-mercado. O Partido Democrata hoje vive uma onda progressiva crescente e vem se energizando com a retórica furiosa contra o republicano Donald Trump e sua agenda.