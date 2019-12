Novo governo da Finlândia será liderado por mulheres

Helsinque — Sanna Marin, a nova primeira-ministra da Finlândia e premiê mais jovem do mundo, terá uma ministra das Finanças dois anos mais nova do que ela, em um novo governo de coalizão liderado por mulheres após uma reestruturação política, disseram autoridades nesta segunda-feira.

Marin, de 34 anos, do Partido Social Democrata, foi escolhida no domingo. A chefe do Partido de Centro, Katri Kulmuni, de 32 anos, será a encarregada pelas finanças quando o novo governo for formalizado ao longo desta semana, disseram correligionários.

O governo da Finlândia renunciou na semana passada depois que o Partido de Centro disse ter perdido a confiança no premiê Antti Rinne, um social democrata, devido à maneira como ele lidou com uma greve dos correios.

Os cinco partidos no poder –quatro deles liderados por mulheres– decidiram permanecer na coalizão e continuam com os mesmos programas, mas disseram que haverá uma reformulação de postos.

“Queremos fazer este eixo entre a primeira-ministra e a ministra das Finanças funcionar”, disse Kulmuni. “Esta é a fundação para esta nova geração de colaboração” (entre os sociais democratas e o Partido de Centro)”, acrescentou.

Marin, ex-ministra dos Transportes, não comentou de imediato.

Ela vem ascendendo rapidamente na política finlandesa desde que se tornou chefe do conselho municipal de sua cidade-natal industrial de Tampere, aos 27 anos.

Ela tomará posse em meio a uma onda de greves que interromperá a produção em algumas das maiores empresas do país nesta segunda-feira. A Confederação Finlandesa das Indústrias estima que as greves custarão às empresas o total de 500 milhões de euros em receitas perdidas.

Kulmuni, que anteriormente ocupou a pasta menos importante de ministra de Assuntos Econômicos, substitui Mika Lintila. Ela assumiu o comando do Partido de Centro do ex-premiê Juha Sipila em setembro.

A líder do Partido Verde, Maria Ohisalo, de 34 anos, continuará como ministra do Interior, a presidente da Aliança de Esquerda, Li Andersson, de 32 anos, como ministra da Educação e Anna-Maja Henriksson, de 55 anos, do Partido do Povo Sueco, como ministra da Justiça.

Rinne continuará como líder dos Social Democratas ao menos até a conferência partidária que comandará em junho.