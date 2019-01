Novo enviado da ONU para a Síria chega a Damasco para primeira visita

Beirute – O novo enviado da ONU para a Síria, Geir Pedersen, chegou nesta terça-feira a Damasco em sua primeira visita desde que foi designado para o cargo, em substituição a Steffan de Mistura.

“O enviado especial da ONU, Geir Pedersen, chegou a Damasco e espera reuniões produtivas aqui”, segundo foi publicado no Twitter do enviado, sem dar mais detalhes.

Espera-se que Pedersen aborde com os líderes sírios o processo para a Constituição síria, um tema que não foi tratado por De Mistura, que deixou o cargo no final de novembro após mais de quatro anos tentando, sem sucesso, de mediar um fim negociado para o conflito no país árabe.