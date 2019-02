Nova York ganha estações solares de recarga de celular

São Paulo – Que tal recarregar seu celular com energia solar em um poste de rua e de graça? A partir de hoje, passar sufoco porque a bateria está “pra morrer” será coisa do passado, pelo menos em Nova York. A cidade iniciou a instalação de 25 pontos de recarga de dispositivos móveis alimentados por energia renovável em parques, ruas e praias.

Fruto de uma parceria entre a empresa de telecomunicações AT&T, a startup Goal Zero e o estúdio de design Pensa, as estações são compostas de postes de aço de 12,5 metros de altura, com três painéis solares em forma de pétala.

Chamado de “Charge Street”, o ponto de recarga possui saídas USB e pode acomodar até seis dispositivos ao mesmo tempo, independentemente da operadora de telefonia móvel, com portas dedicadas para iPhones, Androids, BlackBerrys, entre outros.

Uma superfície feita a partir de materiais reciclados serve de apoio para o gadget e como descanso para uma bebida enquanto a pessoa espera. Para uma recarga completa de um smartphone são necessárias duas horas, mas em 30 minutos dá para recarregar até 30 por cento da bateria.

O projeto, que ainda está em fase de teste, surgiu de um trabalho de recuperação realizado pela AT & T após a passagem da supertempestade Sandy, em outubro de 2012. Na ocasião, a empresa montou postos de carregamento móvel nas áreas afetadas por apagões em Nova York, o que inspirou a criação de estações de carregamento para uso cotidiano.

Se for bem sucedida, a iniciativa porderá ser expandida para outras cidades. Seu custo total é estimado entre US$ 300 mil US$ 500 mil.