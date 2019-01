Nova reunião de Trump e Kim será no final de fevereiro, diz Casa Branca

Washington- A próxima reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, será “perto do final de fevereiro”, informou nesta sexta-feira a Casa Branca, sem revelar o local do encontro.

O anúncio aconteceu após Trump se reunir por uma hora e meia com o chefe de inteligência do país asiático, Kim Yong-chol, na própria Casa Branca. Segundo a porta-voz do presidente americano, Sarah Sanders, eles debateram hoje as relações entre os dois países e o processo de desmantelamento do programa nuclear norte-coreano.