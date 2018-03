Nova explosão no Texas deixa pelo menos uma pessoa ferida

Austin – Pelo menos uma pessoa ficou ferida nesta terça-feira em uma explosão ocorrida nas instalações da companhia FedEx próxima de San Antonio, no estado do Texas, informaram fontes oficiais à imprensa americana.

A explosão aconteceu às 0h30 hora local nas instalações da citada companhia em Schertz, segundo as fontes.

A polícia de Austin assegura que dispõe de uma gravação do momento em que ocorreu a explosão que, segundo as mesmas fontes, tem similitudes com outras quatro ocorridas na capital do Texas nas últimas semanas.

O ferido foi atendido em um centro de saúde e já recebeu alta. No momento da explosão havia cerca de 75 empregados trabalhando nas instalações da companhia.

Este é o quinto incidente destas características ocorrido na zona neste mês, o último no domingo que deixou dois jovens feridos em uma área situada no sudoeste de Austin.

As autoridades trabalham com a hipótese de que a autoria das explosões poderia ser fruto da mesma pessoa, ainda que reconheceram que por enquanto não têm “nenhum suspeito”.

A tensão gerada por estes fatos afetou durante o fim-de-semana o festival cultural South by South-West (SXSW), que foi realizado em Austin, quando uma ameaça de bomba obrigou a cancelar vários eventos na noite do sábado em uma das salas de concertos da cidade.