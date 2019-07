Nova estrela democrata já arrecadou US$12 mi na campanha dos EUA

A senadora norte-americana Kamala Harris, da Califórnia, que apareceu como uma das principais concorrentes à nomeação do Partido Democrata para a disputa presidencial de 2020 após o debate de semana passada, informou que sua campanha levantou quase 12 milhões de dólares durante o mais recente período de arrecadação de fundos.

O total arrecadado coloca Harris em quarto, atrás de democratas que publicaram seus números arrecadados: O prefeito de South Bend, Indiana, Pete Buttgieg arrecadou 24,8 milhões de dólares, o ex-vice-presidente Joe Biden levantou 21,5 milhões de dólares, e o senador Bernie Sanders, de Vermont, conseguiu 18 milhões de dólares no mesmo período.

A campanha de Harris decolou no debate quando ela criticou Biden por sua oposição no passado ao transporte obrigatório de ônibus integrados na época da segregação entre negros e brancos no país, além de seu trabalho no passado com segregacionistas.

Pesquisas recentes de opinião mostraram um salto da democrata para o topo da disputa contra o favorito Biden, um grupo que também inclui Sanders, e a senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts. O candidato ou candidata democrata enfrentará o republicano Donald Trump nas eleições gerais do ano que vem.

Em uma entrevista com a CNN que foi transmitida na sexta-feira, Biden admitiu que não estava preparado para a agressividade do ataque de Harris.

A campanha de Harris também disse que arrecadou perto de meio milhão de dólares em vendas online de produtos, incluindo camisetas estampadas com os dizeres “Aquela menina era eu” – uma referência ao que Harris disse a Biden sobre ter se beneficiado de um programa de integração quando era estudante.