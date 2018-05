Nova erupção do Kilauea provoca evacuação de centenas de havaianos

Washington – Uma nova erupção do vulcão Kilauea, situado na maior ilha do arquipélago do Havaí, obrigou nesta terça-feira a evacuação de centenas de moradores, que buscaram refúgio perante o avanço das lavas, que até o momento já destruíram pelo menos 41 imóveis, informaram veículos de imprensa locais.

Esta última erupção aconteceu em uma das 24 fissuras abertas no solo pela pressão da lava, o que levou às forças de segurança da ilha a ordenar aos moradores da região de Leilani a evacuação da zona, informou o canal “Fox News”.

Além disso, o observatório vulcanológico estatal informou que a erupção do vulcão provocou nesta madrugada uma coluna de fumaça que alcançou os 4,5 quilômetros de altura.

As emissões de gás provocadas pelo vulcão também suscitaram o alarme entre a população local e as autoridades alertaram que a situação pode piorar devido à diminuição dos ventos na zona, o que pode levar a uma maior concentração de fumaça nas proximidades do vulcão.

Além disso, a falta de ventos também poderia fazer com que a maior parte das cinzas expulsas pelo vulcão acabe caindo sobre a ilha, ao invés de isto ocorrer sobre as águas do Oceano Pacífico.

Por este motivo, as autoridades solicitaram aos ilhéus que, em caso de não sejam afetados pelas evacuações, permaneçam em suas casas, com as portas e as janelas fechadas.

A magnitude das sucessivas eruções do Kilauea desde o começo de maio é tal que a lava negra que cobriu nos últimos dias grandes partes da ilha pode ser vista desde o espaço, segundo é possível observar em imagens distribuídas pela Agência Espacial americana (NASA).

Calcula-se que cerca de nove quilômetros quadrados tenham sido cobertos pela lava.

O vulcão Kilauea entrou em erupção pela primeira vez em 3 de maio.

Este vulcão está situado no sudeste da ilha do Havaí, a maior do arquipélago e na qual vivem cerca de 185 mil pessoas.