Noruega acredita que será alvo de atentado no próximo ano

Copenhague – Os serviços de inteligência noruegueses (PST) anunciaram nesta quarta-feira que elevaram o nível de ameaça terrorista no país, por considerar que aumentou a probabilidade de ocorrer um atentado, e apontaram para grupos fundamentalistas islâmicos.

“É provável que nos próximos 12 meses haja ameaças ou a realização de um ataque terrorista na Noruega“, consta em comunicado.

O PST destacou que a situação piorou nos últimos meses e lembrou as ameaças diretas do Exército Islâmico (EI) aos países que apoiam os Estados Unidos no Iraque, como a Noruega.

A análise do PST mostra também que vários países ocidentais reforçaram seus dispositivos de segurança nos últimos tempos e que foram realizadas detenções vinculadas a atividades terroristas.

A inteligência norueguesa considera que o pessoal militar, a polícia e políticos podem ser os alvos preferidos em um hipotético atentado neste país escandinavo.

As autoridades norueguesas tinham elevado ao máximo seu nível de alerta em julho perante um possível ataque iminente de grupos islamitas que estão na Síria, embora no final tenha rebaixado a ameaça.

O único atentado terrorista na Noruega em tempos recentes aconteceu em 22 de julho de 2011, quando o ultradireitista Anders Behring Breivik detonou uma caminhonete bomba junto ao complexo governamental de Oslo, matando oito pessoas.

Logo depois Breivik foi de carro à ilha de Utoeya, ao oeste, onde perpetrou um massacre no acampamento da Juventude Trabalhista, na qual morreram outras 69 pessoas.