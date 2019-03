Norte-coreanos voltam a escritório de contato com Seul

Seu — Funcionários da Coreia do Norte foram nesta segunda-feira, 25, trabalhar ao escritório de contato que compartilha com a Coreia do Sul, confirmou à Agência EFE o Governo sul-coreano, depois que na sexta-feira Pyongyang retirou todo seu pessoal destas instalações, devido à deterioração do diálogo entre o regime norte-coreano e a comunidade internacional.

Em um breve comunicado do Ministério de Unificação da Coreia do Sul explica que “alguns” representantes norte-coreanos se apresentaram hoje no edifício e que ambas as partes “tiveram consultas para trabalhar no escritório com normalidade”.

O Ministério de Unificação reforçou que, durante o encontro, os norte-coreano especificaram que vão manter trabalhando no escritório por enquanto entre quatro e cinco funcionários, mas que não designou nenhum delegado específico como interlocutor oficial.

Na sexta-feira o regime anunciou a Seul a retirada integral de seu pessoal (15 pessoas) deste escritório compartilhado, o qual representa uma nova mostra da deterioração do diálogo entre Pyongyang e a comunidade internacional, após a fracassada reunião de Hanói sobre desnuclearização.

O retorno parcial de funcionários norte-coreanos, um gesto cujo verdadeiro alcance é difícil de avaliar por enquanto, foi dado depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a retirada de sanções contra embarcações chinesas que forneceram petróleo à Coreia do Norte, transgredindo resoluções da ONU.