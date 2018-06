Nome de López Obrador é o mais buscado por mexicanos no Google

Cidade do México – Favorito nas pesquisas para vencer as eleições presidenciais do México neste domingo, Andrés Manuel López Obrador também lidera outro índice: o de termo mais buscado no Google pelos eleitores do país.

De acordo com a ferramenta Google Trends, 86% das pesquisas feitas no país foram pelo nome de Obrador. José Antonio Meade, do Partido Revolucionário Institucional (PRI), tem apenas 7%. Já Ricardo Anaya, do Partido Ação Nacional (PAN), tem 6%.

O estado de Tabasco, onde López Obrador nasceu, é o que mais busca pelo candidato do Movimento de Regeneração Nacional (Morena). Na região, ele lidera o índice do Google com 88%. O pior desempenho foi registrado em Colima. Ainda assim, o favorito tem 81%.

Os termos “amlo” (as iniciais do nome de López Obrador) e o “fim de campanha” foram os mais populares no serviço de buscas na última semana. A pesquisa mais feita, no entanto, foi outra.

Os mexicanos procuraram saber detalhes sobre a lei seca durante as eleições, já que alguns estados decidiram proibir a venda de bebidas alcóolicas durante a realização da votação.

No domingo, 89 milhões de mexicanos escolherão o presidente do país. Eles também escolherão os novos deputados, senadores, oito governadores, o chefe do governo da Cidade do México e outros 3,4 mil representantes locais.