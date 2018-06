No Twitter, Trump critica restaurante que se negou a servir sua porta-voz

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duras críticas nesta segunda-feira contra um restaurante que se negou a servir o jantar à porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, e sua família na última sexta-feira.

O incidente aconteceu no restaurante The Red Hen, fundado em 2008 e que fica em Lexington, na Virgínia, a cerca de três horas de carro de Washington.

“O restaurante The Red Hen deve se concentrar mais na limpeza de seus toldos sujos, portas e janelas (necessita urgentemente de um trabalho de pintura) ao invés de se negar a atender uma boa pessoa como Sarah Huckabee Sanders”, afirmou Trump no Twitter.

“Sempre segui uma regra, se um restaurante está sujo por fora, está sujo por dentro!”, acrescentou.

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018

Relembre o caso

No sábado, Sarah Sanders explicou no Twitter que o proprietário do The Red Hen lhe pediu que deixasse o local porque ela trabalha para o governo Trump, que nos últimos dias recebeu várias críticas por sua política de tolerância zero na fronteira com o México que provocou a separação de muitas famílias de imigrantes.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so — Sarah Sanders (@PressSec) June 23, 2018

O incidente se transformou neste fim de semana em um tema que viralizou nas redes sociais devido a uma postagem no Facebook de Jaike Foley-Schultz, que afirmou ser um dos garçons do restaurante.

Foley-Schultz escreveu: “Acabo de atender Sarah Huckabee Sanders por um total de dois minutos, antes que o meu chefe a expulsasse junto com outros sete membros de sua família”.

O comentário foi reproduzido nas redes sociais por diferentes organizações sociais, entre elas o grupo ambientalista Clean Virginia, e acabou gerando uma batalha entre partidários e críticos de Sarah Sanders nos perfis do estabelecimento no Facebook e no Yelp, uma plataforma virtual destinada a qualificar restaurantes e outros estabelecimentos prestadores de serviços.

Rechaço

Sarah Sanders, um dos rostos mais conhecidos do governo, não foi a única a sofrer um incidente deste tipo em um restaurante na passada semana.

Na terça-feira, 19 de junho, a secretária de Segurança Nacional, Kirstjen Nielsen, estava jantando em um restaurante mexicano a duas quadras da Casa Branca, quando várias pessoas entraram gritando: “Que vergonha!” e “Acabe com a separação familiar!”. Esse episódio foi gravado em vídeo e as imagens viralizaram nas redes sociais.