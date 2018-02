No México, Obrador tem vantagem de 11 pontos nas eleições

Cidade do México – O candidato de esquerda à Presidência do México, Andrés Manuel López Obrador, tem uma vantagem de 11 pontos percentuais sobre seus adversários, de acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira, na qual seu concorrente mais próximo ganhou um pouco de apoio e o candidato do partido governista perdeu terreno.

López Obrador aparece com 34 por cento dos votos, 11 pontos percentuais a mais do que Ricardo Anaya, da coalizão de esquerda-direita Para o México na Frente, que tem 23 por cento das intenções, de acordo com levantamento da companhia de pesquisas Parametria, publicado primeiro pela Reuters.

López Obrador, duas vezes segundo colocado em eleições presidenciais, tem prometido revisar bilhões de dólares em contratos privados de petróleo e acabar com a corrupção. Ele promete aumentar os gastos sociais, sem prejudicar a estabilidade macroeconômica do México.

O candidato da legenda governista Partido Revolucionário Institucional (PRI), José Antonio Meade, perdeu dois pontos em relação a uma pesquisa anterior, chegando a 18 por cento, 16 pontos percentuais a menos que López Obrador.

A pesquisa, conduzida e financiada pela Parametria, foi realizada entre os dias 25 de janeiro e 2 de fevereiro. Das 1 mil pessoas entrevistadas em suas casas, 14 por cento não responderam, ou disseram que não sabiam ou não podiam escolher entre um dos candidatos listados.