No México, 40 milhões dos eleitores são jovens

Os mais de 13 milhões de jovens eleitores mexicanos, entre 18 e 23 anos, devem consolidar o “voto de protesto” nessas eleições. Na avaliação da mestre em relações internacionais pela Universidade Autônoma do México (Unam) e doutora em História pela Universidade Nacional da Colômbia, a brasileira Beatriz Miranda, esse eleitorado terá um peso importante na disputa. Os mexicanos com idade entre 18 e 36 anos somam 40 milhões de eleitores, quase metade do total.

“Este eleitorado terá um peso substancial, em um momento em que partidos tradicionais perderam grande parte da credibilidade, sobretudo pela atual administração”, disse a especialista.

“Poderão surgir novos atores, vozes mais progressistas e mais à esquerda neste cenário de descrédito nas instituições do país”, completou.

A professora disse que os mexicanos têm a sensação de que o país é uma espécie de campo de experiência dos Estados Unidos. “O México se tornou um laboratório dos Estados Unidos contra o tráfico de drogas, que testaram um modelo de militarização, que não obteve resultados esperados.”

Para Beatriz Miranda, a expectativa dos mexicanos é elevada em relação às eleições, sobretudo, porque o país precisa de um novo modelo. “Vimos um estado falido, não há respostas para a violência cotidiana e a agressão a uma nação por parte de seu principal aliado político regional”, afirmou.

Segundo a especialista, outra queixa dos mexicanos se refere à condução da política econômica. “Cerca de 58% dos mexicanos querem mudanças na condução econômica do país.”