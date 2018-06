No Dia Mundial do Refugiado, Papa pede que medo não impeça de acolhê-los

Vaticano- O papa Francisco pediu que “o medo” não impeça acolher “o pobre, o descartado, o refugiado” em mensagem publicada nesta quarta-feira por ocasião do Dia Mundial do Refugiado, em sua conta do Twitter.

Encontramos Jesus no pobre, no rejeitado, no refugiado. Não deixemos que o medo nos impeça de acolher o próximo necessitado! #WithRefugees @M_RSeccao — Papa Francisco (@Pontifex_pt) June 20, 2018

“Encontramos Jesus no pobre, no descartado, no refugiado. Não deixemos que o medo nos impeça de acolher o próximo necessitado!”, disse o papa Francisco em sua conta, junto com a hashtag “#WithRefugees”.

Francisco lançou durante seu pontificado várias mensagens para que “uma gestão global e compartilhada da migração internacional encontre seu ponto de força nos valores da justiça, da solidariedade e da compaixão”, como lembrou no encontro da semana passada entre o Vaticano e o México.

Em várias ocasiões, o papa pediu que o medo “não alimente o ódio e a rejeição”.