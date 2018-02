Nigéria resgata 76 alunas após ataque do Boko Haram

Bauchi, Nigéria – As Forças Armadas da Nigéria resgataram 76 alunas e recuperaram os corpos de duas outras nesta quarta-feira, depois que estudantes desapareceram durante ataque do grupo insurgente islâmico Boko Haram a um vilarejo, disseram um morador e um funcionário do governo local à Reuters.

“Todos estão comemorando a chegada com canções e agradecimentos a Deus”, afirmou Babagana Umar, cuja filha havia desaparecido. “A única notícia triste é que duas meninas estavam mortas.”

As meninas resgatadas voltaram para a aldeia de Dapchi na noite de quarta-feira, segundo Umar e outros moradores.

Pelo menos 13 estudantes ainda estão desaparecidas, e a Reuters não pôde determinar a forma como as duas meninas morreram. No início da quarta-feira, fontes disseram à Reuters que 91 pessoas estavam desaparecidas depois de ataque a uma escola na terça-feira.

O caso ocorreu após o Boko Haram sequestrar mais de 270 alunas da cidade de Chibok em 2014. O caso atraiu atração global à insurgência de nove anos, que provocou o que a Organização das Nações Unidas (ONU) qualificou como uma das maiores crises humanitárias do mundo.