Nigéria confirma libertação de meninas pelo Boko Haram

Pelo menos 76 das 110 estudantes sequestradas em 19 de fevereiro pelo grupo islamita Boko Haram em Dapchi, norte da Nigéria, foram libertadas pelos criminosos – informou o governo nigeriano.

“Os esforços do presidente Muhamadu Buhari, apoiados pelos serviços de segurança, para trazer as jovens sequestradas em Dapchi surtiram efeito”, afirma um comunicado do Ministério da Informação, que cita 76 estudantes libertadas até o momento.

Segundo os habitantes dessa pequena localidade do estado de Yobe (nordeste), as estudantes “não estavam acompanhadas por nenhuma força de segurança”.

“Seus sequestradores as deixaram e foram embora, sem falar com ninguém”, relatou Bashir Manzo, que dirige uma associação de ajuda a pais de jovens sequestradas.

Homens que pertenceriam ao Boko Haram, movimento islamista afiliado ao grupo Estado Islâmico (EI), atacaram em 19 de fevereiro um internato da escola para meninas de Dapchi, e levaram 110 delas, com idades entre 10 e 18 anos.

Isso aconteceu em circunstâncias quase idênticas ao sequestro de Chibok, em abril de 2014, onde mais de 200 estudantes foram sequestradas, gerando grande comoção em todo mundo.

Mais de 100 delas conseguiram fugir, ou foram libertadas ao fim de negociações com o governo nigeriano.