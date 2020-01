New York Times declara apoio a democratas Elizabeth Warren e Amy Klobuchar

O jornal “The New York Times” tornou público, no domingo (19), seu apoio às senadoras Amy Klobuchar e Elizabeth Warren para as prévias democratas, em uma decisão sem precedentes de respaldar duas pré-candidatas.

A escolha do jornal considerado liberal é anunciada algumas poucas semanas antes da votação em Iowa em 3 de fevereiro. A data inicia oficialmente a temporada da eleição presidencial.

O NYT descreveu a senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, como a opção “radical”, e a senadora de Minnesota, Klobuchar, como a alternativa “realista”.

“Está em curso um debate essencial entre duas visões que podem definir o futuro do Partido (Democrata) e, talvez, da nação”, escreveu o conselho editoral.

“Alguns no partido veem o presidente Trump como uma aberração e acreditam que seja possível um retorno a um Estados Unidos mais sensato. Depois, estão os que acreditam que o presidente Trump foi produto de sistemas políticos e econômicos tão podres que devem ser substituídos”, acrescenta o jornal.

“Tanto os modelos radicais quanto os realistas merecem uma séria consideração”, insistiu o conselho.

“Por isso, estamos apoiando as candidatas mais efetivas para cada abordagem. Elas são Elizabeth Warren e Amy Klobuchar”, completou o texto, acrescentando: “que ganhe a melhor mulher”.