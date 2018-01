Nevou no Saara? Sim, e as imagens são espetaculares

São Paulo – Já viu nevar no deserto? Não é um fenômeno comum, mas de vez em quando acontece. Bem de vez em quando. Pela quarta vez em quase quatro décadas nevou no deserto do Saara, conhecido por ser o mais quente do mundo.

A neve começou a cair na manhã de domingo e rapidamente mudou a paisagem alaranjada da região, formando um cobertor branco de até 10 centímetros sobre as dunas da cidade de Ain Sefra, na Argélia. O espetáculo raro durou pouco, em menos de duas horas a neve já havia derretido.

Apesar da região não ser propensa a fenômenos dessa natureza, uma forte corrente de ar frio vinda do Mar Mediterrâneo foi responsável por levar a neve a Ain Sefra.

Em 2015, a neve durou quase um dia inteiro, fenômeno que se repetiu no ano passado. Antes disso, só havia nevado por lá em 1979.