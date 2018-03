Nevasca deixa centenas de motoristas presos em estradas na França

Paris – Centenas de motoristas permanecem presos em estradas francesas, essencialmente no departamento de Herault (sudeste), pelas nevascas que mantém 55 dos cem departamentos do país em alerta.

A neve, mais abundante do que tinham previsto os serviços meteorológicos, caiu nos departamentos do noroeste, centro, leste e sudeste da França, provocando principalmente problemas no transporte por estrada.

Em muitos desses pontos, incluída a região de Paris, as autoridades recomendaram aos motoristas deixar seus veículos em casa e utilizar o transporte público, perante as dificuldades de circulação causadas pela neve e o gelo formado sobre o asfalto.

Em algumas estradas foi proibido o tráfego aos camiões.

Em Herault, onde até há algumas horas tinha sido decretado o estado de vigilância máxima, 1.700 motoristas passaram a noite bloqueados em estradas ou acolhidos nos 32 centros abertos pelas autoridades.

Os serviços meteorológicos preveem uma melhora das condições ao longo da manhã, sobretudo no departamento de Herault, o que pode permitir que o desbloqueio das estradas.

Em paralelo ao alerta por neve, no sudoeste do país dois departamentos estão em alerta perante a possibilidade que a cheia dos rios provoque inundações.