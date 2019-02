Netanyahu usa imagens de Trump para campanha eleitoral em Israel

Fotografias do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apertando a mão do presidente americano, Donald Trump, começaram a ser espalhadas por Israel, a dois meses das legislativas nas quais o chefe do Governo busca sua reeleição.

“Netanyahu, uma liga à parte”, expressa a legenda do cartaz publicitário colocado na beira de um rodovia que liga Tel Aviv e Jerusalém. No cartaz ambos aparecem sorrindo, de frente e apertando as mãos.

O primeiro-ministro israelense, que se diz muito próximo de Trump, tem explorado a seu favor a decisão americana, de maio 2018, de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, uma decisão que provocou a reprovação da comunidade internacional e a ira dos palestinos.

A comunidade internacional considera ilegal a anexação de Jerusalém Oriental por Israel, que ocupa desde 1967 esse território reivindicado pelos palestinos.

O mesmo tema é explorado em um vídeo divulgado pelo partido governista Likud, no qual Trump é visto referindo-se à transferência de sua embaixada. O clipe termina com a frase “Diziam que era impossível … Netanyahu, uma liga à parte”.

Netanyahu, no poder há 10 anos, convocou eleições antecipadas em 9 de abril e as pesquisas o colocam como favorito.