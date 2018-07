Netanyahu se reunirá com Putin na próxima semana para falar sobre Síria

Jerusalém – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajará na próxima quarta-feira à Rússia para tratar da situação na Síria com o presidente russo Vladimir Putin, devido à atual ofensiva do governo de Bashar al Assad, que avança para o sul do país.

Israel vem há alguns meses tentando fazer com que a Rússia limite a presença de tropas iranianas, aliadas de Assad, perto do território sob seu controle nas Colinas de Golã, e procura garantias para a operação militar em Quneitra, que fica a poucos quilômetros deste território.

As forças de segurança israelenses preveem que o exército sírio retome com sucesso Daraa e siga com Quneitra, e apela à necessidade de manutenção do acordo de armistício assinado por Israel e Síria em 1974, que proíbe as tropas de entrarem em Quneitra, informou o jornal “Yedioth Aharonot”.

O exército israelense reforçou suas posições no norte do país e avaliou como “muito importante” manter a separação nas Colinas de Golã – que são parcialmente ocupadas por Israel desde 1967 – que foi estabelecida dentro de uma missão da ONU que supervisiona a linha de cessar-fogo entre os dois países desde 1974.

O titular de Defesa israelense, Avigdor Lieberman, viajou a Moscou no fim de maio com o mesmo objetivo e, apesar de terem circulado informações acerca de um entendimento entre os dois países, não se chegou a um acordo final.

A presença iraniana na Síria é uma das grandes preocupações de Israel, país que é acusado de realizar diversos bombardeios nos últimos meses contra supostos alvos militares do Irã em solo sírio.

Netanyahu insistiu no fim de semana que as forças de Israel continuarão operando para evitar que o Irã e seus satélites “se estabeleçam em qualquer parte da Síria”.