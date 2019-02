Netanyahu diz que governo do Likud está em perigo

Jerusalém – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira que a coalizão liderada por ele, a direitista Likud Beiteinu, pode perder o governo do país se o eleitorado de direita não participar da votação.

“O governo do Likud está em perigo. Peço que deixem o que estão fazendo e vão votar”, afirmou para o jornal “Haretz”. A chamada foi feita após a Comissão Central Eleitoral divulgar os dados sobre a participação popular, que por volta das 18h local (14h de Brasília) estava em 55,5%, índice que não era alcançado desde 1999.

Analistas citados pelos meios de comunicação explicaram nos últimos dias que uma alta participação costuma beneficiar os partidos do centro e da esquerda.

A edição digital do jornal “Haretz” assegura que “no Likud há tensão” pelas porcentagens de voto e que os ativistas da formação e do partido Yisrael Beiteinu estão se responsabilizando mutuamente pelo fato da participação nas áreas tradicionalmente de direita estar abaixo da média nacional.

O alarmismo de Netanyahu é visto por muitos como uma tática para convencer os israelenses a votarem, alegando, segundo a edição digital do jornal “Jerusalem Post”, que a participação “é muito importante para o futuro do Estado de Israel”.

Entre os partidos de centro a alta participação foi vista com um otimismo reservado. A dirigente trabalhista, Shely Yajimovich, mostrou-se convencida nesta tarde de que ainda é possível conquistar a chefia do governo de Netanyahu, mesma opinião expressada pela ex-ministra das Relações Exteriores Tzipi Livni, que lidera o movimento centrista Hatnuá.

Todas as pesquisas realizados antes das eleições davam à coalizão de Netanyahu uma vitória fácil, apesar do Likud Beiteinu ter sofrido uma queda nas intenções de voto de 40 cadeiras no Parlamento para 32. EFE