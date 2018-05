Netanyahu felicita Trump por abandonar pacto nuclear com o Irã

Jerusalém – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitou nesta terça-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela sua decisão de deixar o pacto nuclear com o Irã e voltar a impor sanções a esse país, imediatamente depois que este fez seu anúncio em um discurso televisionado.

“O presidente Trump tomou uma decisão valente”, disse Netanyahu, que agradeceu em nome de todos os israelenses as medidas do presidente americano “para conter a atitude agressiva do Irã”.

*Mais informações em instantes