Netanyahu anuncia que colônia nas Colinas de Golã ganhará nome de Trump

Jerusalém — O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira que dará o nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a uma nova colônia nas Colinas de Golã, área que a comunidade internacional considera como ocupada.

A decisão é uma homenagem a Trump, que reconheceu a soberania de Israel sobre as Colinas de Golã, invadidas e ocupadas pelo país desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e anexadas pelos israelenses em 1981, contrariando as resoluções da ONU sobre o caso.

“Levarei ao governo uma resolução para que uma nova comunidade nas Colinas de Golã leve o nome do presidente Donald J. Trump”, anunciou Netanyahu em um evento na região, no norte de Israel.

Netanyahu postou nas redes sociais fotos e vídeos ao lado de sua esposa, Sara, e de seus dois filhos, que estão participando da viagem às Colinas de Golã por causa das férias do Pêssach, a Páscoa judaica.

Trump decidiu em março reconhecer a soberania de Israel sobre a região, que fica na fronteira entre Síria, Líbano, Israel e Jordânia, rompendo o consenso internacional sobre o tema, como já havia feito em 2017 ao considerar Jerusalém como capital israelense.

As medidas contradizem a resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU, que determinou que Israel deixasse os territórios ocupados após a Guerra dos Seis Dias, incluindo as Colinas de Golã e Jerusalém Oriental.

Netanyahu e Trump se vangloriam com frequência da amizade que estabeleceram. Desde que o empresário chegou à presidência dos EUA, a Casa Branca alinhou sua política externa para o Oriente Médio aos interesses de Israel, aumentando a pressão sobre o Irã e se afastando das principais lideranças palestinas.