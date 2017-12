Netanyahu agradece à Guatemala por mudança de embaixada

Jerusalém – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeceu nesta segunda-feira ao governo da Guatemala por sua decisão de transferir a embaixada do seu país a Jerusalém, informou à Agência Efe o porta-voz do líder israelense, David Baker.

“Deus te abençoe, meu amigo, presidente (da Guatemala, Jimmy) Morales”, disse Netanyahu, após o governo guatemalteco comunicar ontem através de sua página oficial no Facebook que tinha ordenado à Chancelaria a mudança da missão diplomática do país de Tel Aviv para Jerusalém, após conversa com Netanyahu.

A Guatemala foi um dos nove países que votou junto com os Estados Unidos na semana passada na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em uma resolução não vinculativa que denunciava o reconhecimento do presidente americano, Donald Trump, de Jerusalém como a capital de Israel.

A resolução passou por maioria de votos e a ONU declarou a ação americana “nula e vazia”.

Além da Guatamala, Israel, Honduras, Ilhas Marshall, Micronésia, Nauru, Palau e Togo votaram a favor dos EUA.

Netanyahu disse que após a votação na Assembleia Geral agradeceu à Guatemala pelo apoio e expressou “esperança de que seguisse os passos do presidente Donald Trump, o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel e o começo da transferência da embaixada”.

O primeiro-ministro israelense concluiu sua mensagem a Morales dizendo: “Estamos te esperando aqui em Jerusalém. Disse recentemente que haveria outros países que reconheceriam Jerusalém e anunciariam a transferência da embaixada para lá. Repito, isto é somente o começo e é importante”.

Israel conquistou Jerusalém da Jordânia na Guerra dos Seis Dias, em 1967, e a considera capital única do país, enquanto os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental como a capital do futuro Estado da Palestina.