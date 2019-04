“Nervos de Aço”: Maduro responde a tentativa de derrubada por Juan Guaidó

São Paulo – Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, respondeu à tentativa de sua derrubada do poder por parte de Juan Guaidó, líder oposicionista e autodeclarado presidente interino do país.

O chavista publicou sua mensagem em um tuíte, o primeiro desde a notícia de que Guaidó teria apoio dos militares para tomar o poder. De acordo com Maduro, maior parte do aparato militar do país segue ao seu lado, apesar das alegações de seu opositor.

“Nervos de Aço! Conversei com os comandantes de todos os REDI e ZODI do país, que manifestaram total lealdade ao povo, à Constituição e à pátria. Eu chamo a mobilização popular máxima para assegurar a vitória da paz. Nós vamos vencer!”

¡Nervios de Acero! He conversado con los Comandantes de todas las REDI y ZODI del País, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la Constitución y a la Patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la Paz. ¡Venceremos! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 30, 2019