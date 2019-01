Nenhuma notícia falsa atenuará “ditadura” de Maduro, diz político europeu

São Paulo – O presidente do Parlamento Europeu, o deputado italiano Antonio Tajani (Partido Popular Europeu), afirmou nesta segunda-feira que o órgão Legislativo não reconhece a legitimidade do regime de Nicolás Maduro na Venezuela.

“Nenhuma notícia falsa embranquecerá a ditadura de Maduro. Não reconhecemos o regime. No Parlamento Europeu, estamos com os venezuelanos, humilhados a cada dia pela ditadura com opressão, pobreza e fome”, escreveu Tajani em sua conta no Twitter. “A Venezuela deve recuperar a liberdade e a democracia com eleições limpas.”

Na última sexta-feira, representantes do chamado Grupo de Lima – grupo que reúne Brasil, Colômbia, Peru, Chile, entre outros países – afirmaram que não irão reconhecer a legitimidade de um segundo mandato do presidente Nicolás Maduro na Venezuela e fizeram um apelo para que ele abdique de assumir uma nova gestão, como pretende fazer no próximo dia 10.