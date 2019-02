Negociações suspensas no Congresso americano mantém governo paralisado

WASHINGTON – As negociações no Congresso americano sobre a segurança nas fronteiras para evitar outra paralisação do governo acabaram interrompidas na discussão sobre as políticas de detenção de imigrantes, disse neste domingo um senador republicano.

“As conversas estão paralisadas”, disse o senador Richard Shelby ao programa Fox News Sunday. Ele disse ainda esperar que os parlamentares possam voltar em breve à mesa de negociações.

Os esforços do Congresso americano para resolver o impasse sobre o financiamento da segurança de fronteiras cresceram no sábado e se estendeu durante o final de semana com um painel especial indicado para tentar se chegar a um acordo até segunda.

Mick Mulvaney, Chefe de Gabinete interino da Casa Branca disse ao programa “Meet the Press” no domingo que outra paralisação do governo americano não está descartada.

Um ponto de discórdia tem sido a demanda dos Democratas para que se financie menos centros de detenção para pessoas detidas pela imigração americana que o governo Trump gostaria. Os Republicanos querem aumentar o número como parte da sua política para acelerar a deportação de imigrantes.

Essa foi a causa da suspensão das negociações, de acordo com Shelby. Segundo o senador, os Democratas querem um limite para as detenções do que chamou de “criminosos”, enquanto os Republicanos não querem limites.

(Reportagem de Doina Chiacu e Howard Schneider)