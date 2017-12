Negociações do Brexit podem ficar para 2018, diz premiê irlandês

São Paulo – O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, afirmou nesta quarta-feira que, caso não seja possível avançar com os pontos principais do processo de saída do Reino Unido da União Europeia nesta semana, as negociações devem ficar para o ano que vem.

De acordo com o Irish Independent, Varadkar disse à Câmara (chamada de Dáil Éireann), que irá conversar com a premiê britânica, Theresa May, nos próximos dias e reforçou que a colega está tendo dificuldades para conciliar os diferentes interesses de membros de seu partido e do Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla em inglês), da Irlanda do Norte.

Também nesta quarta-feira, a líder do DUP, Arlene Foster, finalmente conversou por telefone com May, segundo o The Guardian. Elas teriam concordado em manter equipes de ambos os lados para continuar tratando da questão sobre a fronteira irlandesa.

Na começo da semana, o DUP havia comunicado que não aceitaria “qualquer divergência regulatória” que separasse o país do resto do Reino Unido, seja econômica ou politicamente, ao final das negociações do Brexit.

O comentário foi feito após vir à tona o rascunho de um acordo no qual mostrava que, no sentido prático, a Irlanda do Norte permaneceria sob as regras da União Europeia.

Hoje, Foster disse que se o DUP tivesse sido diretamente envolvido nas conversas, não teria chegado a uma “situação tão irregular”.