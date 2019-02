Nayib Bukele é eleito presidente de El Salvador, com 54% dos votos

San Salvador – Nayib Bukele foi eleito presidente de El Salvador neste domingo (03), segundo declaração do Tribunal Superior Eleitoral do país. Após a apuração de cerca de 90% das urnas, o ex-prefeito de San Salvador venceu com quase 54% dos votos, obtendo mais apoio que seus três principais adversários juntos.

Ao garantir mais de 50% dos votos, Bukele evitou uma disputa de segundo turno em março. Bukele, de 37 anos, concorreu pelo partido de direita Grande Aliança pela União Nacional.

Fonte: Associated Press.