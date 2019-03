Navio de cruzeiro chega a porto da Noruega após resgate dramático

O navio de cruzeiro “Viking Sky” chegou neste domingo (24), ao porto, após os momentos dramáticos de sábado, quando uma avaria nos motores provocada pelas águas agitadas da costa da Noruega obrigaram o resgate de quase um terço dos 1.373 passageiros.

Escoltado por rebocadores, o navio entrou no porto norueguês de Molde às 16h15 locais (12h15 de Brasília). Antes, quase um terço dos passageiros foi retirado por helicópteros como parte de uma operação de resgate dramática em função do mau tempo.

As equipes de emergência suspenderam as operações de resgate por helicóptero, que começaram no sábado à tarde e permitiram transportar para terra firme 460 das 1.373 pessoas que estavam na embarcação. Dezessete delas foram hospitalizadas.

O “Viking Sky” fez um apelo de socorro no sábado à tarde, quando um motor sofreu um problema. No meio de uma tempestade, o navio avançava sem rumo em uma área com muitos recifes, na região de Møre og Romsdal (oeste da Noruega).

Depois de conseguir acionar novamente seus motores, a embarcação estabilizou sua posição ao lançar a âncora a dois quilômetros do litoral e as autoridades iniciaram uma grande operação de resgate com seis helicópteros.

As imagens do interior do “Viking Sky” mostram o momento em que várias peças caíram do teto no navio, enquanto os passageiros tentavam manter a calma. Outros vídeos mostram os passageiros aguardando pelo momento do resgate, com seus coletes salva-vidas.

Depois que a tripulação do navio conseguiu acionar três de seus quatro motores, dois rebocadores se aproximaram para ajudar na viagem até o porto de Molde, a 80 km de distância.

“A embarcação se desloca com os próprios motores, com rebocadores à frente e atrás”, havia anunciado o coordenador dos serviços de emergência, Jan Morten Dale. “Isto demonstra que as coisas estão relativamente sob controle a bordo”, completou.

As operações de resgate foram prejudicadas pelo tempo ruim e a idade avançada de muitos passageiros, que segundo a polícia são em sua maioria americanos e britânicos.

Os passageiros retirados do navio foram levados para hotéis. Um deles, Rodney Horgan, afirmou que um grande volume de água entrou no cruzeiro quando uma janela quebrou. “Entre 20 e 30 pessoas foram arrastadas diante dos meus olhos”, contou ao canal NRK.

Entre as pessoas hospitalizadas, ao menos três idosas sofreram fraturas graves. “Todo mundo permaneceu calmo. Não vi nenhum tipo de histeria. Foi bastante dramático quando um dos vidros quebrou e a água entrou”, afirmou Ruth, outra passageira, a NRK. “O barco foi atingido por ondas de todos os lados.”

De acordo com outro passageiro, o navio virava quase 45 graus para cada lado.

O “Viking Sky”, um navio moderno, de 2017, é operado pela empresa norueguesa Viking Ocean Cruises e tem capacidade para 930 passageiros.

No momento do incidente navegava de Tromsø (norte) para Stavanger (sudoeste). A navegação é notoriamente difícil nesta região, conhecida como Hustadvika. As autoridades estudam a construção de um túnel para barcos em uma montanha do litoral para evitar a navegação em alto mar, mas o projeto, destinado sobretudo a barcos menores, está paralisado por falta de financiamento.

Até mesmo os vikings já evitavam em sua época navegar por estas águas e preferiam transportar seus barcos por via terrestre de um fiorde a outro.

No sábado, na mesma região, os socorristas ajudaram um navio mercante que também sofreu danos nos motores.