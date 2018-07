Naufrágio de embarcação com 139 pessoas na Indonésia deixa 12 mortos

Jacarta – Pelo menos 12 pessoas morreram após o naufrágio de uma embarcação de 139 ocupantes ao sul da ilha indonésia de Célebes, enquanto os outros passageiros estão sendo evacuados pelo pessoal da agência de busca e resgate.

O porta-voz da Agência Regional de Gestão de Desastres no município de Bulukumba, Darfianmukri, declarou à Agência Efe que entre os afogados estão duas crianças, de 2 e 3 anos.

Dezenas de passageiros com coletes salva-vidas e sentados sobre o casco inclinado da embarcação, e alguns desde a água, esperaram o resgate enquanto a embarcação é içada, segundo imagens divulgadas pela Agência Nacional de Gestão de Desastres.

O registro da embarcação incluía, além das citadas 139 pessoas, 48 veículos, detalhou o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, em comunicado.

As autoridades suspeitam que a causa do naufrágio poderia ser uma via de água que no casco da embarcação quando navegava desde o município de Bulukumba às ilhas Selayar.