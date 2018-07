Naufrágio de barco de imigrantes na costa da Turquia deixa 19 mortos

Ancara – Dezenove pessoas morreram quando um barco que transportava 150 imigrantes afundou no litoral norte do Chipre, e equipes de resgate estão procurando outras 25 pessoas, informou a Guarda Costeira da Turquia nesta quarta-feira.

Cento e três imigrantes foram resgatados do barco naufragado a cerca de 30 quilômetros da costa norte do Chipre por navios e helicópteros das Guardas Costeiras turca e do norte-cipriota, auxiliados por barcos comerciais na área.

Uma pessoa resgatada está em estado grave e foi levada a Chipre do Norte de helicóptero, disse a Guarda Costeira, que não informou para onde os outros passageiros salvos foram levados.

Uma embarcação comercial com bandeira do Panamá avistou o barco de imigrantes a cerca de 25 milhas náuticas de Antália, província do sul turco, e alertou a Guarda Costeira na manhã desta quarta-feira, disse um comunicado.

Em 2015 a Turquia se tornou um dos principais pontos de partida do mais de um milhão de imigrantes que se lançaram na perigosa rota marítima rumo à União Europeia, muitos fugindo de conflitos e da pobreza no Oriente Médio e na África.