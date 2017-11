Nasralla lidera eleições de Honduras, diz 1º relatório oficial

Tegucigalpa, Honduras – O candidato à presidência da Aliança de Oposição contra a Ditadura, Salvador Nasralla, tem vantagem de cinco pontos em relação ao presidente Juan Orlando Hernández, do governante Partido Nacional, no primeiro resultado oficial do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) de Honduras divulgado nesta segunda-feira.

O juiz presidente do TSE, David Matamoros, disse que até agora Nasralla soma 855.847 votos que representam 45,17% com 57% das urnas apuradas na chapa para presidente.

Hernández, por sua vez, tem 761.872 votos, que equivalem a 40,21% das mesas, acrescentou o juiz.

Hernández e Nasralla se declararam por conta própria no domingo vencedores das eleições, que aconteceram com normalidade, segundo os observadores nacionais e internacionais que acompanharam o pleito.

Em terceiro lugar aparece o candidato do Partido Liberal, Luis Zelaya, com 260.994 votos, que representam 13,77%.