Nas Bahamas, chefe da ONU defende medidas contra mudanças climáticas

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, visitou as Bahamas e defendeu a tomada urgente de medidas para combater mudanças climáticas. O país foi duramente atingido por um furacão no começo do mês.

Guterres esteve em Nassau, a capital das Bahamas, na semana passada para homenagear vítimas do furacão Dorian. O premiê Hubert Minnis lhe explicou os danos causados pela tempestade.

O Dorian destruiu mais de 10 mil casas e deixou ao menos 52 mortos em sua passagem pelas Bahamas.

O secretário-geral da ONU disse a repórteres que a crise climática tem gerado furacões e tempestades mais potentes que o normal. Guterres também ligou a elevação do nível da temperatura dos oceanos a furacões que têm surgido com maior frequência e intensidade e pediu para nações se esforçarem mais para combater mudanças climáticas.

O secretário-geral da ONU também se mostrou cada vez mais preocupado com o aumento mais rápido que o esperado das temperaturas globais. No final deste mês em Nova York, a organização sediará a Cúpula da Ação Climática de 2019. O evento é parte de seus esforços para conscientizar a comunidade internacional sobre o assunto.