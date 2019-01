“Não sobrará nada”: tempestade tropical Pabuk atinge a Tailândia

Bangcoc – Chuva torrenciais, ventos e mar agitados castigam o sul da Tailândia, à medida que a tempestade tropical Pabuk se aproxima das costas, onde se encontram comunidades pesqueiras e resorts turísticos mundialmente famosos.

Autoridades temem que Pabuk seja a pior tempestade tropical a atingir o país desde 1989 e provoque danos generalizados à infraestrutura. Já há registro da morte de um pescador. Cerca de 7 mil pessoas estão alojadas em abrigos na província de Nakhon Si Thammarat, no sul do país, com as autoridades alertando que “não sobrará nada” nos balneários populares.

O número pode aumentar entre 30 mil e 80 mil evacuados apenas nesta província, disse à Agência Efe, Udomporn Kan, secretário do Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres da região.

Alguns dos destinos turísticos mais populares do país, incluindo as ilhas de Koh Samui, Koh Phangan e Koh Tao, além das ilhas do Mar de Andaman, como Phuket e Koh Phi Phi – que ficaram famosas pelo filme “The Beach” – devem ser afetadas pela tempestade durante a temporada de férias.

De acordo com último relatório do Departamento de Meteorologia, Pabuk avança lentamente com ventos sustentados de 75 km/h e sequências de até 95 km/h.

Fortes chuvas e ondas com a chegada da tempestade tropical Pabuk. Fortes chuvas e ondas com a chegada da tempestade tropical Pabuk.

Tempestade incomum

A tempestade tropical foi descrita como “incomum” porque está ocorrendo fora da estação das monções na região. A última vez que algo semelhante aconteceu na Tailândia foi há três décadas.

Pabuk afetará grande parte da costa sul da Tailândia, com chuvas fortes e a ameaça de enchentes ou deslizamentos de terra.

O serviço de balsas para as ilhas turísticas de Samui, Tao e Phangan, foi cancelado e as autoridades locais prepararam um plano de evacuação em caso de risco de inundação.

A companhia aérea Bangkok Air anunciou o cancelamento de todos os voos para e a partir do aeroporto de Samui e acrescentou que irá atualizar as informações à medida que a tempestade se aproxime.

Outras companhias aéreas de baixo custo, como a Air Asia ou a Nok Air, também anunciaram o cancelamento de seus serviços para este dia em vários aeródromos da região sul.

Os ventos podem criar ondas de até 5 metros no Golfo da Tailândia e inundar parte da costa, segundo especialistas.

Várias pequenas populações pesqueiras cessaram suas atividades devido à tempestade, que afetará a região até amanhã.