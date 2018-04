Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se com sua equipe de segurança nacional sobre a situação na Síria nesta quinta-feira e “nenhuma decisão final foi tomada”, informou a Casa Branca.

“Continuamos avaliando a inteligência e estamos envolvidos em conversas com nossos parceiros e aliados”, disse o comunicado, acrescentando que Trump falará mais tarde, ainda nesta quinta-feira, com o presidente francês Emmanuel Macron e a primeira-ministra britânica Theresa May.