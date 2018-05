Najib Razak, ex-primeiro-ministro da Malásia, é proibido de deixar o país

Bangcoc – As autoridades da Malásia proibiram, neste sábado, o ex-primeiro-ministro Najib Razak, supostamente relacionado a um caso de corrupção, de abandonar o país quando ele estava prestes a viajar de avião para a Indonésia, de acordo com informações da imprensa local.

“Eu aceito a decisão e vou permanecer com minha família no país”, disse Najib na sua conta do Twitter, segundo o site “Free Malaysia Today”.

O ex-primeiro-ministro, que perdeu as eleições na última quarta-feira, foi relacionado com um caso de desvio através de um fundo de investimento estatal que o novo chefe do Governo, Mahathir Mohamad, prometeu levar à Justiça.