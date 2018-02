Na última noite, 5 pessoas morreram por onda de frio na Polônia

Varsóvia – Cinco pessoas morreram durante a noite passada na Polônia como consequência do frio, com temperaturas inferiores a 20 graus abaixo de zero em algumas regiões do país, segundo informaram hoje fontes da Polícia local.

Já são 58 os mortos por frio desde novembro do ano passado, na sua maioria pessoas alcoolizadas e mendigos surpreendidos pelas nevascas em refúgios improvisados.

Desde sexta-feira passada a Polônia sofre uma onda de frio glacial que se espera que continue durante os próximos dias.

A Polícia pediu à população que preste socorro às pessoas sem-teto para evitar mais mortos, e avise imediatamente as autoridades para que sejam transferidas para algum dos refúgios.

As baixas temperaturas obrigaram a um reforço da operação policial de controle de casas desabitadas e parques para localizar indigentes.