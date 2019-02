Na França, protestos de coletes amarelos voltam a ocorrer neste sábado

Paris – Manifestantes franceses de colete amarelo voltaram às ruas do país neste sábado para protestar contra as políticas econômicas do governo Emmanuel Mácron. Organizadores tentam incluir na mobilização pautas antissemitas e contra à violência. Os protestos chegam neste sábado no seu 15º fim de semana.

Um convite online para os atos, organizadores pediram pacificação dos manifestantes. Em Paris, foram registradas cinco manifestações separadas durante este sábado. Em uma das marchas, centenas de manifestantes se reuniram no Monumento do Arco do Triunfo.

Desde que os coletes amarelos saíram às ruas em novembro, uma obscura corrente de violência, teorias da conspiração e, por vezes, racismo floresceu nas margens do movimento. A polícia francesa prendeu milhares de desordeiros e saqueadores; dezenas de pessoas foram acusadas de agredir a polícia.

Autoridades locais na cidade francesa de Clermont-Ferrand pediram para moradores evitar ir ao centro da cidade, onde 2,5 mil manifestantes de colete amarelo entraram em confronto com as forças policiais. A prefeitura disse que a polícia prendeu 15 pessoas – incluindo oito que foram colocados sob custódia. Fonte: Associated Press.