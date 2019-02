Muro na fronteira será mais difícil de escalar do que o Everest, diz Trump

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que o muro que seu governo pretende construir na fronteira com o México será “mais difícil de escalar do que o Monte Everest”. A altura estimada para algumas barreiras propostas para a fronteira sul do país é de aproximadamente 9 metros.

Trump fez o comentário durante um discurso à tarde em conferência de xerifes do Condado de Washington. Ele disse, ainda, que a barreira está “a caminho” e afirmou que as pessoas terão de estar em excelente forma física para escalá-la.

Trump comentou, ainda, que os imigrantes que tentam atravessar ilegalmente “poderiam escalar o Monte Everest muito mais facilmente”.