Mulheres são “indiscutivelmente melhores” que os homens, diz Barack Obama

São Paulo – A mulheres são melhores que os homens e maioria dos problemas do mundo são de responsabilidade dos homens que se recusam a abrir mão do poder. As colocações são do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, durante uma palestra realizada em Singapura nesta segunda-feira (16).

“Mulheres, vocês não são perfeitas, mas eu posso dizer indiscutivelmente que são melhores do que nós (homens) ”, disse Obama no evento, cujo teor foi divulgado pela rede britânica de notícias, BBC. “Se as mulheres liderassem as nações do mundo, teríamos avanços em todos os campos”, continuou o ex-presidente.

Ainda de acordo com Obama, quase todos os problemas que vemos no mundo hoje tem uma pessoa mais velha, especialmente homens mais velhos, “que se recusam a sair do caminho” das soluções.

O ex-presidente foi, ainda, perguntado sobre a possibilidade de voltar à vida política. Sobre isso, respondeu que “é importante que os líderes se lembrem que estão lá para fazer um trabalho, e não para a vida toda, para sustentar sua vaidade ou o próprio poder”.

Obama foi presidente dos Estados Unidos por dois mandatos consecutivos (2009-2017) e hoje viaja o mundo na companhia de sua esposa, a advogada Michelle Obama divulgando o trabalho de sua fundação.