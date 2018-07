Mulher que invadiu gramado na final da Copa ficará presa por 15 dias

Moscou – Uma integrante do grupo Pussy Riot, conhecido pelas ações de protesto contra o Governo russo, foi condenada nesta segunda-feira a 15 dias de prisão por ter invadido, ontem, o gramado do estádio de Luzhniki durante a final da Copa do Mundo da Rússia.

A jovem Veronika Nikulshina entrou em campo durante o segundo tempo da partida entre França e Croácia, que terminou com vitória da equipe francesa por 4 a 2.

Quatro membros do Pussy Riot, três mulheres e um homem, invadiram o campo vestidos de policiais, mas foram rendidos rapidamente pelos guardas.

Um dos jogadores croatas, Dejan Lovren, não gostou do protesto e tentou retirar um dos manifestantes de campo, recriminando a ação.

O grupo Pussy Riot ganhou fama em 2012 quando duas integrantes foram condenadas a dois anos de prisão por interpretar uma canção punk contra o presidente russo, Vladimir Putin, no principal templo religioso do país, a catedral de Cristo Salvador em Moscou.